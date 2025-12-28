Adana’da yaşlı bir kadın yol kenarında ölü bulundu.

İHA'daki habere göre olay; Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar Yeşil Bulvar kenarında bir kadının hareketsiz halde durduğunu görünce 112’yi arayarak bilgi verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise yaptığı çalışmada ölen kadının 63 yaşındaki Menekşe Bozkurt olduğunu tespit etti.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kadının kalp krizinden öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.

FENALAŞARAK ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Yaşlı kadının Çukurova Üniversitesi Yerleşkesindeki bahçeden portakal toplamaya gittiği, evine dönerken yol kenarında fenalaşarak öldüğü de öne sürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.