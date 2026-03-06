Yine bir kadın cinayeti! Tartışma yaşadığı 3 çocuğunun annesini boğarak öldürdü, ardından teslim oldu
Adana'da Naim Aladağ ile eşi Nesrin Aladağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Naim Aladağ, eşini boğarak öldürdü. Ardından polisi arayıp cinayet işlediğini söyleyen şüpheli teslim oldu. 3 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor
Adana’da Naim Aladağ (53), tartıştığı eşi Nesrin Aladağ’ı (48) boğup, polise teslim oldu.
BİLİNMEYEN SEBEPLE TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Adana’nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Naim Aladağ ile 3 çocuğunun annesi Nesrin Aladağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
TARTIŞMADA EŞİNİ BOĞDU
Tartışma sırasında Naim Aladağ, eşini boğdu.
KENDİNİ İHBAR ETTİ
Ardından da polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi.
SORGU İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
