        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana haberleri: Yine bir kadın cinayeti! Tartışma yaşadığı 3 çocuğunun annesini boğarak öldürdü, ardından teslim oldu | Son dakika haberleri

        Yine bir kadın cinayeti! Tartışma yaşadığı 3 çocuğunun annesini boğarak öldürdü, ardından teslim oldu

        Adana'da Naim Aladağ ile eşi Nesrin Aladağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Naim Aladağ, eşini boğarak öldürdü. Ardından polisi arayıp cinayet işlediğini söyleyen şüpheli teslim oldu. 3 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:41
        Eşini öldürdü, kendisini ihbar etti

        Adana’da Naim Aladağ (53), tartıştığı eşi Nesrin Aladağ’ı (48) boğup, polise teslim oldu.

        BİLİNMEYEN SEBEPLE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Adana’nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Naim Aladağ ile 3 çocuğunun annesi Nesrin Aladağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        TARTIŞMADA EŞİNİ BOĞDU

        Tartışma sırasında Naim Aladağ, eşini boğdu.

        KENDİNİ İHBAR ETTİ

        Ardından da polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi.

        SORGU İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

