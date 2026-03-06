Savaşın 5. günü: ateş çemberi büyüyor. İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı. Füze Türk Hava Sahasına nasıl yöneldi? İran füzesi rotasından mı saptı? İran ABD'ye ne zarar verdi? ABD doğrudan kara savaşına girer mi? ABD ordusu İran'a girer mi? İran saldırılara ne kadar dayanabilir? İran'ın savaş strate... Daha Fazla Göster

Savaşın 5. günü: ateş çemberi büyüyor. İran Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı. Füze Türk Hava Sahasına nasıl yöneldi? İran füzesi rotasından mı saptı? İran ABD'ye ne zarar verdi? ABD doğrudan kara savaşına girer mi? ABD ordusu İran'a girer mi? İran saldırılara ne kadar dayanabilir? İran'ın savaş stratejisi ne anlatıyor? İran beklenenden daha mı güçlü? ABD YPG'lileri İran'a mı taşıyacak? İsrail'in İran'da gizli planı ne? İsrail'in amacı İran'ı parçalamak mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Stratejist Gürsel Tokmakoğlu, Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya ve Dinler Tarihçisi Dr. Lütfu Özşahin anlattı. Daha Az Göster