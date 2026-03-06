Adana’da 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 650 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
İHA'daki habere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak kıyılmış tütün sokmaya çalışan kişilere yönelik çalışma başlattı.
ARAÇLARDA ARAMALAR YAPILDI
Yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan farklı hafif ticari araçlarda arama yapıldı. Aramalarda toplam 1 ton 650 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
