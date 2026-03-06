Canlı
        Son dakika: Adana'da 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Adana’da 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 1 ton 650 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:15
        1 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 ton 650 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

        İHA'daki habere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak kıyılmış tütün sokmaya çalışan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        ARAÇLARDA ARAMALAR YAPILDI

        Yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan farklı hafif ticari araçlarda arama yapıldı. Aramalarda toplam 1 ton 650 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

