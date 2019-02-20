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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Samsat ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.56'da meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli korkuya neden oldu.
Yerin 7.59 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hasara yol açmadı.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.02.20 18:26:09 40.4073 27.1462 9.0 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.20 18:07:16 40.0902 41.4460 8.6 -.- 2.6 -.- KOSKKOY-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel 2019.02.20 17:14:10 37.0785 28.5703 5.0 -.- 1.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.02.20 16:56:39 37.5902 38.4805 2.3 -.- 3.0 2.9 GOLTARLA-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel 2019.02.20 16:49:07 37.2315 28.2507 0.0 -.- 1.8 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2019.02.20 15:47:18 40.3678 27.1433 0.0 -.- 1.7 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.20 15:29:55 40.3890 27.1238 6.2 -.- 2.6 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.20 15:23:47 40.4058 27.1630 0.0 -.- 1.4 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.20 13:43:22 34.7707 23.8753 61.4 -.- 4.4 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.20 13:40:11 40.2880 39.5960 6.8 -.- 2.2 -.- SUBASI-KOSE (GUMUSHANE) İlksel 2019.02.20 12:31:16 37.1952 27.8598 0.0 -.- 1.4 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.20 12:19:24 40.3707 27.1552 16.5 -.- 1.3 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.20 12:18:17 39.7247 29.6600 0.0 -.- 0.9 -.- SEYDIKUZU-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel 2019.02.20 12:13:23 37.1607 27.7820 0.0 -.- 1.4 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.20 12:10:54 37.1817 27.8523 0.0 -.- 1.8 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.20 12:09:23 39.5980 29.3703 0.0 -.- 1.4 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.02.20 12:00:54 37.1867 27.8393 0.0 -.- 2.0 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.02.20 11:51:47 35.3230 33.3432 0.0 -.- 1.8 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel 2019.02.20 11:31:24 36.9508 27.4352 20.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.20 10:02:20 36.8948 28.0927 11.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.20 09:41:46 38.9360 37.1828 17.9 -.- 1.8 -.- IRMAC-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.02.20 09:30:33 38.9747 26.2753 7.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.02.20 08:46:31 36.8710 28.0032 3.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.20 08:44:13 39.8157 42.9997 16.9 -.- 1.8 -.- ZIYARET-(AGRI) İlksel
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