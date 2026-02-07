Habertürk
        Son dakika: Ağrıda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

        Ağrıda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 10:25 Güncelleme: 07.02.2026 - 10:25
        Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

        OTOBÜS ARAZİYE DEVRİLDİ

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Adliyede 2 sanığı öldürüp, jandarmayı şehit ettiği silahı tekerlekli sandalyenin tuvaletine gizlemiş

        Bursa Adliyesi'nde 2 yıl önce duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'yı (54) öldüren, 2 jandarma personelinden birini şehit edip, birini ise ağır yaralayan Kemal Ergün'ün (52), oğlu Tolga Ergün (21) ile birlikte adliye binasına gelişine ilişkin yeni görüntüler or...
        #ağrı
        #Son dakika haberler
