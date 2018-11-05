Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Ünlü şarkıcı, mahkemeden, Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı. İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gençoğlu, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.
Savcılığın, Gençoğlu'nun söz konusu iddiaları üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdığı oyuncu Ahmet Kural, avukatıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyenin C blokundaki avukat girişinden içeri alınan Kural, avukatı ve yanlarındaki 2 kişiyle soruşturma savcısının bulunduğu 6. kata çıktı.
AHMET KURAL VE AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMALAR
Ahmet Kural adliye çıkışı, "Türk adaletine güveniyorum. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adımın anıldığı için herkesten çok özür diliyorum. Bu yaşananlar içinde, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" dedi.
Ahmet Kural'ın avukatı ise, "Toplum tek taraflı bilgilendirilmiştir. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Sıla'nın avukatını meslektaşımı şikayet edeceğim. İftira ve hakaret nedeniyle uğrayacağı kişi ve kurum hakkında yasal süreç başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Ahmet Kural'ın, "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan acıdır" sözü, Socrates'in ölüme mahkum edildiğinde söylediği bir cümlesi.
AHMET KURAL'IN AÇIKLAMASI
Sıla'nın ifadesinden sonra Ahmet Kural da şu açıklamayı yapmıştı: Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. 28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!
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