Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuştu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı.
Şarkıcı sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, müvekkilinin pazartesi günü ifade vereceğini belirterek, "Olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir" demişti.
Avukat Sibel Aydın'ın ilk açıklaması şöyleydi:
"1 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15.00’da müvekkilim Ahmet Kural hakkında yapılan şikayeti ve iddiaları medya aracılığıyla öğrenmekle birlikte 02.11.2018 Cuma günü sabah 8.30’da Çağlayan Adliyesi'ne giderek dosya içeriği tarafımızca alınmış dosyanın ilgili savcısıyla görüşülerek araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ahmet Bey’in 05.11.2018 Pazartesi günü ifade vermesi hususunda mutabık kalınmıştır. Şunu önemle belirtmek isteriz ki olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir."
Kural'ın avukatı Sibel Aydın, bir açıklama daha yaptı. Aydın, yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
Dünkü açıklamamda belirttiğim gibi, herkesin ve tarafların avukatlarının olayın yargıya intikal ettiğini ve taraflardan birinin henüz ifade vermediği gerçeğini algılaması gerekmektedir.
Kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımına bir son verilmelidir. Kadına şiddet iddiası ile başlayan süreç, yapılan açıklamalarla ve manipülasyon içeren bilgilerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi ile amacını aşan bir noktaya taşınmak istenmektedir.
Görmekteyiz ki, dün akşam ulusal bir kanalın ana haber bülteninde de yer alan; karşı tarafın avukatının hazırladığı şikayet dilekçesinde belirtilen "kül tablası ile darp" iddiası, savcılık ifadesinde Sıla Gençoğlu'nun kendisi tarafından yalanlanmıştır.
Böylece son 2 gündür gündemde olan kül tablası ile darp iddiasının gerçek olmadığı kamu vicdanında da kesinleşmiştir. Ancak, iddia sahiplerinin gerçeği bilmelerine rağmen yaptıkları açıklamalar ile kamuoyunu yanıltan haberlerin yapılmasına sebebiyet verilmiştir.
Benzer bir durum darp raporu için yapılan haberlerde de bulunmaktadır. İddia edilen olayın 2 gün sonrasında, özel bir hastanenin düzenlediği raporda; karşı tarafın idrarda kanama, vb. kendi beyanları, tıbbi muayene bulgusu gibi yansıtılmıştır.
Bu bilgilerin kişisel beyan olduğu, doktorun bulgusu olmadığı çok nettir. Uzun dönemli bir rapor gibi aktarılan raporda, muayeneyi yapan doktor, hastanın genel durumunu "iyi" olarak nitelemiş ve sadece 7 günlük bir rapor düzenlemiştir. Bu konuların tamamı, bir manipülasyon aracı değil, hukuk süreci içinde uzmanlar tarafından değerlendirilecek konulardır.
Bu gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıkmasının ardından, bu kez de "kaynağı belli olmayan" kimselere dayandırılarak, 24 Ekim günü bir evde müvekkilimin karşı tarafın sırtında vazo kırdığı iddiası gündeme getirilmiştir. Bu iddia da tamamen gerçek dışıdır.
Tek merkezden servis edildiğini düşündüğümüz gerçek dışı paylaşımların maksadı kamuoyunda davanın seyrini etkilemek ve müvekkilim hakkında bir linç girişiminde bulunmaktır.
Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan ve kariyeri ile herkesin takdir ettiği müvekkilime yönelik bu itibarsızlaştırma çabaları, henüz ifadesini bile vermemiş olan müvekkilim için ağır bir mağduriyet yaratmaktadır.
Son olarak da karşı tarafın şikayet dilekçesinde kapsam içine alınan kasten yaralama iddiası, dün itibariyle sanki yeni bir suç iddiası ve "yeni bir dava" konusu gibi sunulmuş, kullanılan yöntemler hukuki temelden çıkmıştır.
Olay, hukuk sürecinden çıkarılarak, medya üzerinden veya manipülasyona dayalı yürütülen yeni bir mecraya çekilmek istenmektedir. Bu niyeti açıkça görmekteyiz ve buna müsaade etmeyeceğiz.
Türkiye'de yargıyı etkilemeye çalışmak suçtur. Amacını aşan bir hal alan bu maksatlı girişimlerin sonlanması adına bu tarz asılsız iddialar ve iftiralarla ilgili kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek isterim.
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