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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Aidat kavgası cinayetle bitti!
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Aidat tartışmasında iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da sitedeki aidat kavgası cinayetle bitti. Site yöneticisi Mahfuz Yalınkılıç'ın (43),aidat ödemeyen kişi ile arasındaki tartışma iki aile arasında bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yönetici Yalınkılıç ile oğlu Ebubekir Yalınkılıç (21) bıçaklanarak, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Yalınkılıç, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan site sakini ile yakınlarının yakalanması için çalışma başlattı

SON DAKİKA: Aidat kavgası cinayetle bitti!
DHA

Diyarbakır'da site yöneticisi Mahfuz Yalınkılıç (43),aidat ödemediği için kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece yarısı Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site yöneticisi olan Mahfuz Yalınkılıç, ismi öğrenilemeyen sitede yaşayan bir kişiyle aidat ödemediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma, iki aile arasında bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yönetici Mahfuz Yalınkılıç ile oğlu Ebubekir Yalınkılıç (21) bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı baba-oğul, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak baba Yalınkılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Oğlu Ebubekir Yalınkılıç ise, tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan site sakini ile yakınlarının yakalanması için çalışma başlattı.

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