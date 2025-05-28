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        Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı | Son dakika haberleri

        AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı

        DEM Parti heyeti, AK Parti heyetini Meclis'te ziyaret ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:21
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        AK Parti-DEM Parti görüşmesi başladı
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        DEM Parti'nin PKK'nın fesih kararı ardından siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor.

        DEM Parti heyetinde Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli bulunuyor. AK Parti heyetinde ise Abdullah Güler, Efkan Ala, Özlem Zengin ve Ömer Çelik yer alıyor.

        DÜN MHP'Yİ ZİYARET ETTİLER

        DEM Parti heyeti dün de MHP'yi ziyaret etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki heyette Feti Yıldız ve Celal Adan yer almıştı.

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