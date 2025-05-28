DEM Parti'nin PKK'nın fesih kararı ardından siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor.

DEM Parti heyetinde Eş Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli bulunuyor. AK Parti heyetinde ise Abdullah Güler, Efkan Ala, Özlem Zengin ve Ömer Çelik yer alıyor.

DÜN MHP'Yİ ZİYARET ETTİLER

DEM Parti heyeti dün de MHP'yi ziyaret etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki heyette Feti Yıldız ve Celal Adan yer almıştı.