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AK Parti'den DSP'ye kritik ziyaret

AK Parti heyeti, DSP'yi ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Binali Yıldırım ve Önder Aksakal açıklama yaptı

Son dakika: AK Parti'den DSP'ye kritik ziyaret
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Yıldırım "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük sayın DSP Genel Başkanı ve arkadaşlarına ilettik" dedi.

AK Parti heyeti, DSP Genel Merkezi'ne gelerek, DSP heyeti ile bir araya geldi.

Yıldırım ve Çelik'i, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Yıldırım ve Aksakal görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

YILDIRIM: BERABER YOL YÜRÜYEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK

Görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük sayın DSP Genel Başkanı ve arkadaşlarına ilettik" dedi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kedilerini ifade ediyorlar. DSP denince rahmetli Ecevit'i, rahmetli Erbakan'ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih'leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir. Sayın Genel Başkan'ın da Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını kendi bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometrekare vatan toprağında, mavi vatanda ülkemizin hak ve menfaatlerini korumada parti programımız farklı olsa da tek varan, tek bayrak ilkelerinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu teyit etmiş oluyoruz.

Seçimler, ülkemizin bölgede güçlü yapısının devamı ile emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını ön görüyoruz. Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, sayın genel başkana ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

AKSAKAL: SİYASİ MACERAYA MEYDAN VERİLMEMESİ İÇİN...

Yıldırım'ın ardından konuşan Aksakal ise "AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Sayın Çelik ziyaret ederek seçimler ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aksakal, "DSP'nin 38 yıllık siyasi geçmişinin yeni dönemde TBMM'ye taşınması yönündeki görüşlerini paylaştılar. 14 Mayıs seçimleri, terörden tamamen arınmış, Atatürk'ün gösterdiği hedefe hızla koşan Türkiye'nin inşası için vesile olacaktır. DSP Atatürk'ün yolunda, Türk devletine hizmet etmek için ilkeli bir duruşla dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edecektir. İlk turda sonuçlanması, siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacaktır. Atatürk milliyetçiliği, Anayasa'nın ilk dört maddesi, mavi vatan, Türk milletinin güvenliği vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir. Milliyetçi vatansever bir parti olarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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