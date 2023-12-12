AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı! AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim katıldı.

MKYK sonrasında alınacak kararlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.