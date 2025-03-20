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        Haberler Gündem Son dakika: AK Partili Çelik'ten açıklamalar

        AK Partili Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İBB'ye yönelik soruşturmalar hakkında açıklama yapıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:09
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        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İBB'ye yönelik soruşturmalar hakkında açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamaları şöyle:

        "Hiçbirimiz dosyaya ilişkin bilgiye sahip değiliz. İddianameyi değerlendirecek olan siyasetçiler değil. Değerlendirme yapılmasının meşruiyeti olmaz.

        Süreç başladığı andan itibaren Sayın Özgür Özel, bunun Cumhurbaşkanımız tarafından ve partimiz tarafından CHP'ye dönük bir darbe girişimi olduğunu söylüyor. Yapay zekaya sorsak, CHP'ye şu anda Özgür Özel'in ortaya koyduğu argümanlardan daha ileri argümanlar sunabilir. CHP'ye muhalefet partisi olarak siyaset-yargı, demokratik kültür-yargı ilişkilerinde yapay zekanın öğreteceği çok şey vardır.

        Bizim adımız, Cumhurbaşkanımızın adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin zıddına yazılır. Darbe ve darbecilik yazıldığında karşısında CHP diye sonuç verirdi. Özgür Özel'in bize darbecilik iddiasında bulunacak ne bir kapasitesi ne bir sözü vardır. Sayın Özgür Özel işbaşına geldiğinde, normalleşme süreci başladığında umutlanmıştık ama umudumuz boşa çıkmıştır. Sayın Özgür Özel sivil darbe nedir, darbe girişimi nedir, siyasi organizasyonlar darbe nasıl destek verir diye ararsa, en sağlam literatür CHP'de bulunur.

        15 Temmuz gibi bir terörist darbe girişimiyle, yargısal süreci eş tutmak, CHP kendini siyasi parti olarak görmemekte, devletin sahibi olarak görmektedir. Milletimiz bütün seçimlerde bu siyasi organizasyona haddini bildirmiştir. 15 Temmuz terörist darbe girişimiyle yargısal süreçleri eş tutmak, siyasi laubalilikle ilgili dip dalganın göstergesi bakımından siyasi tarihimize geçmiştir.

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