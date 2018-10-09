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Son dakika! Akar'dan çok önemli Münbiç açıklaması!

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Münbiç'teki devriye görevi ile ilgili açıklama geldi. Akar, "Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç'teki devriye faaliyetlerine ilişkin ortak eğitimleri bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.

09.10.2018 - 12:49 | Güncelleme: AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin, bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ile oluşturulan Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri kapsamda, Münbiç'teki terör örgütü PYD/YPG/PKK varlığına son vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Bakan Akar, "Hedefimiz teröristlerin elindeki ağır silahların toplanması, PYD/YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılması ile istikrar ve güvenliğin teminiyle yerel güvenlik ve yerel yönetim unsurlarının PYD/YPG/PKK'dan en kısa sürede temizlenmesi ve Münbiçlilerin şehirlerine dönmelerinin bir an önce sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

Münbiçlilerin, kendilerini yönetecek bir oluşum ve sistemin kurulmasını hedeflediklerini kaydeden Akar, demografik yapıya dönük baskı ve yapılaşmanın önlenmesini ve buradan ayrılan, Münbiç'in gerçek sahiplerinin, evlerine dönmelerine yönelik çalışmaların önünün açılmasını da amaçladıklarını söyledi.

ABD'li yetkililerle müşterek devriye görevinin başlatılmasına yönelik çalışmaların, gecikmeyle de olsa sonuç vermeye başladığını vurgulayan Akar, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bölgede icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimler bugün itibarıyla başlamıştır" dedi.

Eğitimlere katılacak ilk grup ABD'li personelin, 2 Ekim'de, Gaziantep'e geldiğini hatırlatan Akar, "Eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, önümüzdeki süreçte, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak ve terörist faaliyetleri önlemek maksadıyla müşterek birleşik devriye faaliyetleri başlayacaktır." diye konuştu.

İlan edilen 90 günlük takvimin oldukça gerisinde olunmasına rağmen Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri'nin uygulanmasına verdikleri önemi yineleyen Akar, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, 18 Haziran 2018'de başlayan bağımsız devriye faaliyetlerinin, planlandığı şekilde devam ettiğini de kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Münbiç'te teröristler tarafından açılan çukurlara yönelik de bilgi ve raporların olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini belirterek, "Bununla ilgili uyarılarımızı da ABD makamlarına yaptık, ayrıca biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Terör örgütü daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir." dedi.

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