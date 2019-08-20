Ankara ve Denizli'nin ardından bugün merkez üssü Akdeniz olan ve Antalya'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 54.86 kilometre açığında saat 12.34'te kaydedilen deprem, 36.39 kilometre derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise ilk başta 4.6 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.4 revize etti. Türkiye'deki son depremler şöyle...

DEPREM ANTALYA'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem Antalya'nın Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadı.

ANKARA VE DENİZLİ'DE SALLANDI

AFAD'ın verilerine göre bugün sabah saat 05.07'de Ankara'da da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Mamak başta olmak üzere Ankara'nın pek çok bölgesinde hissedildi.

Sabah saat 07.37'de ise Denizli Çardak'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Her iki depremde de bir hasar oluşmadı.

SON DEPREMLER - 20 AĞUSTOS

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.08.20 12:34:53 36.2030 31.1888 28.1 -.- 4.6 4.4 AKDENIZ 2019.08.20 11:37:34 36.2490 33.7507 0.0 -.- 1.6 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 2019.08.20 11:22:21 37.5783 29.8843 21.1 -.- 1.4 -.- HARMANLI-YESILOVA (BURDUR) 2019.08.20 10:31:03 37.8333 29.6930 12.8 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.20 09:58:13 40.7818 27.4172 7.3 -.- 2.8 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 2019.08.20 08:19:21 37.8357 29.7003 12.9 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.20 07:37:08 37.8345 29.7262 6.4 -.- 3.9 3.8 CARDAK (DENIZLI) 2019.08.20 06:56:35 39.2328 28.9883 7.3 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2019.08.20 06:12:27 39.1498 29.0883 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 2019.08.20 06:05:23 39.8070 41.9553 17.4 -.- 2.0 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) 2019.08.20 05:07:34 39.9077 33.0472 7.4 -.- 3.4 3.1 MAMAK (ANKARA) 2019.08.20 02:41:02 40.8965 30.8338 13.1 -.- 2.2 -.- PAZARCIK-GUMUSOVA (DUZCE) 2019.08.19 23:05:30 38.9678 29.8485 4.4 -.- 2.8 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) 2019.08.19 22:24:46 38.0667 26.9563 4.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.19 17:14:44 40.2183 24.3795 1.0 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN 2019.08.19 17:10:00 38.9307 43.7597 9.0 -.- 2.4 -.- YUMAKLI-MURADIYE (VAN) 2019.08.19 16:56:53 39.3425 27.9547 5.0 -.- 2.0 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) 2019.08.19 16:32:45 39.3452 27.9442 8.3 -.- 2.1 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR) 2019.08.19 16:26:15 39.3105 27.9005 11.2 -.- 1.4 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2019.08.19 15:43:36 39.3530 27.9023 8.2 -.- 1.7 -.- KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA) 2019.08.19 14:40:24 41.2307 43.6013 5.9 -.- 2.1 -.- BASKOY-CILDIR (ARDAHAN) 2019.08.19 12:39:26 37.8133 29.7512 6.5 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.19 11:32:23 37.2608 28.2328 0.0 -.- 1.5 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) 2019.08.19 09:22:36 39.9885 42.8140 5.0 -.- 2.4 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) 2019.08.19 09:00:32 39.8665 37.2582 15.3 -.- 1.4 -.- EYMIR-HAFIK (SIVAS) 2019.08.19 08:17:00 37.4673 36.3293 28.5 -.- 2.3 -.- YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2019.08.19 07:37:22 39.4160 25.6780 7.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI 2019.08.19 06:45:43 40.4218 26.1083 12.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.19 06:26:02 40.3802 26.1497 24.8 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.19 04:30:31 38.9802 39.0078 5.0 -.- 3.0 -.- PAYAMDUZU-CEMISGEZEK (TUNCELI) 2019.08.19 04:05:16 37.9840 29.5670 9.9 -.- 1.2 -.- BAKLAN (DENIZLI) 2019.08.19 03:11:42 38.4950 43.9383 18.2 -.- 1.7 -.- BAGRIACIK-OZALP (VAN) 2019.08.19 02:58:34 39.5463 41.0798 5.0 -.- 2.5 -.- HATUNKOY-CAT (ERZURUM) 2019.08.19 01:41:48 37.0240 37.1407 5.4 -.- 1.9 -.- KAVSAK-SAHINBEY (GAZIANTEP) 2019.08.19 01:30:20 40.1715 25.1585 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI 2019.08.19 01:14:57 39.0372 41.1503 5.2 -.- 1.9 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) 2019.08.19 00:09:37 37.8003 29.6727 12.0 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)