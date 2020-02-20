İHA

Diyarbakır'da, önceki gün Yenişehir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi.

ÖN CAMA ÇARPIP ARKA CAMDAN GİRDİ

Bu sırada yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile başı ön cama sıkışan kadın daha sonra taklalar atarak arka camdan içeri girdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan kaza sonrası fren yapan aracın sol iki lastiğinin de patladığı görüldü. Polis kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.