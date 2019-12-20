SON DAKİKA AKILALMAZ OLAY! Bir ağaç iki can aldı!

İHA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ortan köyünde akılalmaz bir olay meydana geldi. 69 yaşındaki Necati Yılmaz ve 61 yaşındaki eşi Hanife Yılmaz'ın kendilerine ait arazilerinde kestikleri ağaç üzerlerine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri çiftin kestikleri ağacın üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZELERİ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre olay yeri, jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Can verdikleri yerden alınan çift otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Hanife Yılmaz (61) ve eşi Necati Yılmaz'ın (69) cenazeleri, toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.