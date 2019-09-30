İstanbul'da edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar O-3 Otoyolu Göztepe mevkiinde akılalmaz bir olay yaşandı. Aksaray istikametine seyreden 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından silahını çıkartan bir kişi, silahı trafikteki diğer araçlara doğrulttu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

İHA'da yer alan habere göre sürücülerin büyük panik yaşadığı olayı bir kişi fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaştı. Hızla yayılan fotoğraf, büyük tepki gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.