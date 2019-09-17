

Adana'da, dün saat 21.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda kan donduran bir olay meydana geldi. Göl Kenarı Yolu´nda işletmecilik yapan Ebru Berköz Karaca, daha önce bir mekanın işletmesi konusunda mahkemelik olduğu L.G. ve O.G. ile karşılaştı.

DÖKÜLEN SİYAH MADDE ARAŞTIRILIYOR

DHA'da yer alan habere göre nazine arazisi üzerine kurulu mekanın işletmesi konusunda anlaşmazlık yaşadığı bu 2 kişi tarafından önce tehdit, ardından da darp edilen Karaca, üzerine dökülen siyah renkli sıvı madde nedeniyle hastaneye götürüldü. Karaca, Çukurova Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınırken, dökülen maddenin ne olduğu araştırılıyor. Şüpheliler L.G. ve O.G. ise gözaltına alındı.