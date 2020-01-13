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HaberlerGündemSON DAKİKA AKILALMAZ OLAY! İstanbul'da soyguncu vatandaşı vurdu!

Akılalmaz olay! İstanbul'da soyguncu vatandaşı vurdu!

İstanbul Bağcılar'da, bir işyerine girmek isteyen hırsızlar, kendilerini fark edip engel olmaya çalışan bir vatandaşı silahla yaralayarak kaçtı. Vurulan vatandaş tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı

soygun girişimi
DHA

İstanbul Bağcılar'da bu sabah saat 05.30 sularında Güneşli Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan halı satışı yapan bir işyerinde soygun girişimi yaşandı. Alınan bilgiye göre silahlı ve maskeli 5 kişi işyerinin kepenklerini kırarak girmek isterken, yoldan geçen bir vatandaş müdahale etmek istedi.

BACAĞINDAN VURDULAR

DHA'da yer alan habere göre ancak şüpheliler kendilerine engel olmak isteyen vatandaşı bacağından vurarak geldikleri otomobile binip kaçtılar. Kaçarken de rastgele ateş eden şüpheliler kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZANLILAR HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Soygun girişiminin olduğu yere gelen olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde bulunan delilleri toplayarak muhafaza altına aldı. Polis ekipleri soygun girişiminde bulunup bir vatandaşı yaralayarak kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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