DHA

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Uganda'nın Entebbe Havalimanı'ndan gelen iki yolcu, Ticaret Bakanlığı'nın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan risk analizi sonucu riskli olarak değerlendirildi. Şüphelileri taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından şüpheli yolcular tespit edilerek gözetim altına alındı.

310 BİN LİRA DEĞERİNDE 77 BUFALO BOYNUZU

DHA'da yer alan habere göre yolcular, 'gümrüğe tabi eşyam yoktur' beyanı anlamına gelen 'Yeşil Hattı' kullanarak ülkeye giriş yapmak üzere iken gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu. Valizleri önce x-ray taramasına tabi tutulan yolculara, daha sonra da üst araması yapıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki şüpheli bagajlarında toplam 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi. Ele geçirilen bufalo boynuzlarının gümrüklenmiş değerinin 310 bin lira olduğu belirlendi. Operasyonda ele geçirilen bufalo boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.