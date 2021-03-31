Akılalmaz olay! Polisi ısırdı!

Uşak'ta alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Işık Mahallesi'nde 4 şüphelinin bulunduğu otomobili durdurdu.
POLİSİ ISIRIP ARAÇLA KAÇTI
AA'da yer alan habere göre sorguları yapılmak üzere araçtan indirilen şüphelilerden ön yolcu koltuğunda oturan E.D, yanına yaklaşan memurun kolunu ısırarak sürücü koltuğuna geçti ve otomobili polislerin üzerine sürerek kaçtı.
HIRSIZLIKTAN SUÇ KAYDI ÇIKTI
Bu sırada otomobilin ardından sürüklenen bir polis memuru hafif yaralandı. Saklandığı adreste polis ekiplerince gözaltına alınan E.D'nin hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların da GBT sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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