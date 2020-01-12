DHA

Çorum'da, 5 Ocak'ta, Ulukavak Mahallesi'ndeki Kahraman Çavuş Ölçek Camii'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Sabah namazı kılındıktan sonra camideki imam odasında Kuran okuyan müezzin H.T. (50) ile dışarı çıkarken odanın kapısını açık bıraktığını iddia ettiği imam F.Y. (32) arasında tartışma çıktı.

CEMAAT ARAYA GİRİP AYIRDI

DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, imam ve müezzin tekme tokat birbirine girdi. Cemaatin araya girerek tarafları ayırdı. Kavgada kulak ve yüz kısmından yaralanan imam ve müezzin, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Karşılıklı darp raporu alan ikili, karakola da giderek birbirlerinden şikâyetçi oldu.

"İMAM ODASINDA BENİ DARP ETTİ"

Müezzin H.T.'nin polis merkezindeki ifadesinde, "Olayın olduğu gün sabah namazını kılmak için camiye geldim. Ezan okunduktan sonda cami içerisindeki imam odasına geçtim, sonra Kuran okumaya başladım. İmam F.Y., bulunduğum odanın kapısını açıp dışarıya çıktı. Ben de kendisine odanın kapısını kapatmasını söyledim. İmam F.Y., bana doğru kışkırtıcı hareketlerde bulundu. Ben de kendisine bu hareketlerinin sıkıntı oluşturduğunu, yaptıklarının hiç hoş olmadığını söylediğimde, üzerime yürüdü ve beni darp etmeye başladı. Ben de kendimi korumaya çalıştım ve ona vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Sonra kavga bitti ve hastaneye giderek, darp raporu aldım. Şikâyetçiyim" dedi.

"BANA 'SENİ PARÇALARIM' DEDİ"

İmam F.Y., ise ifadesinde olay anını anlatarak, "Olay günü sabah namazını kıldırmak için görevli olduğum camiye gittim. Camide müezzin olarak görev yapan H.T., sabah namazının sünnetini kılıp Kuran okumak için caminin diğer bir bölümüne geçtiğim sırada, bana 'seni parçalarım' dedi. Ben de geri dönüp, 'beni neden parçalıyorsun' diye sordum. Sonra birden bana yumruk atıp, darp etmeye başladı. Ben de kendisini ittim ve yumruk attım. Sonra kavga sonlandı ve ben kendimi dışarıya attım, baktım ki yüz kısmımdan kan geliyor. Hemen hastaneye gittim ve darp raporu altım. Ben bu kişiden şikâyetçiyim" ifadelerinde bulundu.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Olayla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adli soruşturmanın yanı sıra İl Müftülüğü'nce de başlatılan idari soruşturma kapsamında, kavga eden imam ve müezzinin görev yerleri değiştirildi. Kentte farklı camilere görevlendirilen imam ve müezzinin yerine ise başka din görevlilerinin tayin edildiği belirtildi.

"İKİSİNİ DE BAŞKA CAMİLERE VERDİLER"

Olayla ilgili Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, "Muhtarlık olarak geldik ve konuyu inceledik, müezzinle imam arasında tartışma yaşanmış, bu olayı büyütmeye gerek yok. Müftülük her iki görevliyi de başka camilere verdi zaten" dedi.