Zonguldak'ta yaşayan Mutlu Kıyar (23),edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos tarihinde, sosyal medyada Y.G. isimli bir kızla tanıştı. Mutlu Kıyar, “Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım” dedi.

Otobüsle İzmir’e giden Kıyar, babasını arayarak, “Beni merak etmeyim İzmir’deyim” bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa Kıyar oğlundan bir daha haber alamadı.

AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre 11 Ağustos tarihinden itibaren Mutlu’dan haber alamayan ailesine acı haber dün verildi. Vatandaşlar tarafından İzmir’in Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen gencin kayıp olarak aranan Mutlu Kıyar olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Kıyar'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.