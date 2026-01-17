Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Akıllara durgunluk veren olay: Kaza sonrası aracına bakarken otomobil çarptı | Son dakika haberleri

        Akıllara durgunluk veren olay: Kaza sonrası aracına bakarken otomobil çarptı

        Afyonkarahisar'da kazaya karışan araç sürücüsü aracına baktığı esnada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:47
        Afyonkarahisar’da kazaya karışan araç sürücüsü aracına baktığı esnada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        İNEREK OTOMOBİLİNİ KONTROL ETMEK İSTEDİ

        İHA'nın haberine göre kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E., idaresindeki H.B., yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazanın ardından sürücülerden H.B., aracından inerek otomobilini kontrol etmek istedi. Bu sırada H.B.’ye arkadan gelen Ö.Y.’nin kullandığı otomobil çarptı.

        ÇEVREDEKİLERİN HABERİ ÜZERİNE HASTANEYE KALDIRILDI

        Çarpmanın etkisi ile H.B., ağır yaralandı. Yaralanan sürücü daha sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. H.B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek ateşe veren sanık: Beni yönlendirdiler

        Tekirdağ'da teyzesi Binnaz Eriş'i (70) öldürüp, cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği gerekçesiyle tutuklanan İ.Ç.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Ö.B. de tutuklandı. İ.Ç.'nin ifadesinde Ö.B.'yi kastederek, Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler dediği öğrenildi. (DHA)

        #Afyon
