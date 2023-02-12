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Akşener: Üniversitelerin kapatılması, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlış

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, depremin vurduğu Osmaniye'de açıklamalarda bulundu. Akşener burada yaptığı açıklamada, "Üniversitelerin kapatılması oraya ailelerin yani depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlıştır. Sebebini söyleyeyim; diyelim 6 kişilik odaya 6 kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır" ifadelerini kullandı

Son dakika: Akşener: Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlış
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DHA

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, depremin vurduğu Osmaniye'de özel bir hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

DHA'da yer alan habere göre depremzedelerle sohbet edip, sağlık durumları hakkında bilgi alan Akşener, çıkışta yaptığı açıklamada deprem felaketinin altından ele ele verilerek kalkılacağını söyledi.

Eksikleri görüp, ilgili kurumlara çözülmesi için iletmek üzere geldiğini belirten Akşener, şunları söyledi: "Muhalefet halkın avukatıdır sesinizi duyar, iktidar işi görür, işi yapar, hizmeti yapar, ona bildirir. Şimdi bugün burada şimdi sizin sezinizi duyup, eksik nedir gedik nedir, ona nasıl çare bulunabilir, diye buradayım. Dolayısıyla bunları görüp öyle geziyorum her yeri. Bunları görüp ilgili yerlere iletip çözüm sağlamaya gayret ediyorum. Arkadaşlarımız deprem sabahı Ankara´dan yola çıktılar, Türkiye´nin deprem olmuş her ilinde her ilçesinde milletvekili arkadaşlarımız, gençlik kollarımız bulundu. Dolayısıyla biz Türkiye´nin büyük bir sivil toplum örgütü haline dönüştük. AFAD´ın bilgisi dahilinde valiliklerin, kaymakamlıkların yani resmi alanların bilgisi dahilinde Türkiye´nin birçok yerinde yaşayan kardeşlerimiz bizlere yardım gönderiyor, size iletilmesi için. Sadece iletme işlemini yapıyoruz, doğru yerlere varabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye´nin her yerinden gönüllüler arama kurtarma için bize geldiler ve biz gene devletimizin bilgisi dahilinde dağıttık. General Ali Demir Paşa´nın başkanlığında arama kurtarma faaliyetlerindeki gönüllü arkadaşlar geldiler, siyasi parti mensubiyetinden bahsetmiyorum bu arama kurtarma çalışmalarına sevk etmeye çalıştık."

YURTLARA YERLEŞTİRMELERİ ÇOK YANLIŞ

1999 depremini yaşayan ve pek çok akrabasını kaybetmiş bir siyasetçi bir insan olarak depremzedelerin karşısında olduğunu da hatırlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların her birini yaşadık, Allah sabır nasip etsin. Ama bir şey var basın mensubu kardeşlerimizin aracılığıyla iletmek isterim. Üniversitelerin kapatılması oraya ailelerin yani depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlıştır. Sebebini söyleyeyim; diyelim 6 kişilik odaya 6 kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır. Türkiye büyük bir devlettir, Türk milleti çok büyük bir millettir. Evlerimizde, boş evlerde, otellerde bu kardeşlerimizi misafir etmek mümkündür. İnsanlarımız bunu yapmaya hazırdır. Aynı zamanda devletimizin gücü bu otellere, bu boş evlere kira ödeyecek kadar da büyüktür. Her bir vergi veren insan olarak biz buna varız."

Akşener ayrıca, "Tuvalet ve banyo düzeneği isteniyor. Bu çok elzem. Artık üstünü başını insanlarımızın temizlemesi için bir düzenek lazım" ifadelerini de kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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