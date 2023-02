Eksikleri görüp, ilgili kurumlara çözülmesi için iletmek üzere geldiğini belirten Akşener, şunları söyledi: "Muhalefet halkın avukatıdır sesinizi duyar, iktidar işi görür, işi yapar, hizmeti yapar, ona bildirir. Şimdi bugün burada şimdi sizin sezinizi duyup, eksik nedir gedik nedir, ona nasıl çare bulunabilir, diye buradayım. Dolayısıyla bunları görüp öyle geziyorum her yeri. Bunları görüp ilgili yerlere iletip çözüm sağlamaya gayret ediyorum. Arkadaşlarımız deprem sabahı Ankara´dan yola çıktılar, Türkiye´nin deprem olmuş her ilinde her ilçesinde milletvekili arkadaşlarımız, gençlik kollarımız bulundu. Dolayısıyla biz Türkiye´nin büyük bir sivil toplum örgütü haline dönüştük. AFAD´ın bilgisi dahilinde valiliklerin, kaymakamlıkların yani resmi alanların bilgisi dahilinde Türkiye´nin birçok yerinde yaşayan kardeşlerimiz bizlere yardım gönderiyor, size iletilmesi için. Sadece iletme işlemini yapıyoruz, doğru yerlere varabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye´nin her yerinden gönüllüler arama kurtarma için bize geldiler ve biz gene devletimizin bilgisi dahilinde dağıttık. General Ali Demir Paşa´nın başkanlığında arama kurtarma faaliyetlerindeki gönüllü arkadaşlar geldiler, siyasi parti mensubiyetinden bahsetmiyorum bu arama kurtarma çalışmalarına sevk etmeye çalıştık."