        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: Göğsünden vurulan muhtar ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: Göğsünden vurulan muhtar ağır yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ağır, topuğunda vurulan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 09.01.2026 - 11:41
        Alacak verecek meselesi kanlı bitti
        Sakarya’nın Sapanca ilçesinde alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ağır, topuğunda vurulan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ SİLAHLAR ATEŞLENDİ

        Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda, Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A. (44) ile C.B. (38) ve C.O.B. (34) arasında alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki tarafta yanında bulunan silahları ateşledi. Kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ve topuğundan vurulan C.O.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Mahalle muhtarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

        Aç kalan sincaplar mahalleliye misafir oluyor

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde aç kalan sincaplar, mahalle sakinlerinin şefkatiyle pencerelere misafir oluyor. (İHA)

