Toptancı halinde çalışan işçiler, ısınmak amacıyla teneke içerisinde ateş yaktı. Bir süre sonra teneke patladı. Ateşin etrafında oturanlar, panik halinde kaçıştı.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ateş yanan tenekenin bir anda patladığı ve çevresindeki işçilerin kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.

Halde çalışan Orhan Metin, sabah havanın çok soğuk olduğunu ve işçilerin ısınmak için tenekede ateş yaktığını ve tenekenin altındaki betonun ısınması sonucu patlamanın meydana geldiğini düşündüklerini söyledi.