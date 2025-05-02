ALES sonuçları açıklandı! İşte 2025 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 13 Nisan'da düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları için 2 Mayıs tarihi işaret edilmişti. ÖSYM son dakika duyurusu ile ALES sonuçları açıklandı. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara başvuruda bulunmak için söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki; ALES sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...
13 Nisan 2025 tarihinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ALES/1 sınav sonuçları son dakika açıklandı. Lisansüstü eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adaylar, sınav sonuçlarını ÖYSM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere ALES sınav puanı 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Peki; ALES sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2025 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı…
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI
2025-ALES/1 Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.
Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.
ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.