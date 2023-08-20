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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: ALES soru kitapçığı erişime açıldı

        ALES temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 14:24
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        ALES soru kitapçığı erişime açıldı
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesindeki duyuruya göre, 2023-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı.

        Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca ulaşabilecek.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        #haberler
        #ales
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