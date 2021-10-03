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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aleyna yaşamına son verdi, o iddia mide bulandırdı!
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Aleyna yaşamına son verdi, notuyla ortaya atılan iddia mide bulandırdı

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, not bırakarak evlerinin 5. katından atlayıp yaşamına son verdi. Genç kızın "Ölümümden Gökhan A. sorumludur" yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı. İddiaya göre, oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gören baba Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak fotoğraflarla şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu

Son dakika: Aleyna yaşamına son verdi, o iddia mide bulandırdı!
Aleyna yaşamına son verdi, o iddia mide bulandırdı!
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İHA

Iğdır'da 18 yaşındaki genç kız, not bırakarak evlerinin 5. katından atlayıp yaşamına son verdi. Notta genç kız ismini verdiği için gözaltına alınan şahıs ile oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre olay, Iğdır'ın Pir Sultan Abdal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin 5. katından kendini boşluğa bırakan lise mezunu Aleyna Ağgül (18) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ağgül'ün cansız bedenini Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ YAPTI İDDİASI

İddiaya göre, Aleyna Ağgül'un Göktürk A. ile arkadaşlık yaptığı belirtildi. Iğdır'da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A., oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yapıp genç kızla birlikte oldu.

GENÇ KIZIN AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamadığı öne sürülen Aleyna Ağgül'ün, "Ölümümden Gökhan A. sorumludur" yazılı bir not bıraktığını belirleyen polis, baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

ADLİ TIP RAPORUYLA ORTAYA ÇIKACAK

Talihsiz kızın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Aleyna'nın cinsel istismara uğrayıp uğramadığı Adli Tıp raporu ile ortaya çıkacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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