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SON DAKİKA! Ali Koç ve Emre Belözoğlu konuşuyor

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısı düzenliyor

SON DAKİKA! Ali Koç ve Emre Belözoğlu konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısı düzenliyor.

ALİ KOÇ:

2018-2019'da Göksel Başkan'ın izniyle Emre Belözoğlu ile görüşme yaptım. Dertleştik, görüşlerini benimle paylaştı. Daha o zaman bize geleceği söz konusu bile değildi. Sen ne yapardın diye sormak için görüştük. Sen ne yapacaksın dedim. Sezonu bitirip sonra bir müddet İtalya'ya taşınmak, İtalyancasını geliştirmek ve Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmak istiyordu.

Sezon bitti. Bazı arkadaşlar, teknik direktör Ersun hoca, Semih Bey, Emre'nin 1 sezonluk takımımıza kaptan olarak katılmasını, Samandıra'ya Fenerbahçelilik ruhunu taşımak, gençleri yetiştirmek gibi bir fikirle geldiler. Benim de kafama yattı. Emre de kabul etti. Göksel Başkan'la da konuştuk. Yeşil ışık yaktı. Geçen sene kaptanımız olarak geri döndü. İşler iyi gidiyordu, sezon sonuna bakınca 20. haftada şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe, sezonu kötü bitirdi.

Pandemiyi yaşadık. Hocamızla yollarımızı ayırdı. Sıkı bir çalışmaya girmemiz gerekiyordu. Bu süreçte Emre sadece takım kaptanı değil, yeri geldiği zaman hoca, yeri geldiği zaman sportif direktör gibi sorumluluk aldı. Görüşlerini bizlerle paylaştı, hiç şikayet etmedi. Hoca arayış sürecini daha sonra daha detaylı anlatacağım.

En büyük eksiklik olarak doğru bir futbol aklımız yok dedi. Bunun için yola çıktık. Değişik bir transfer süreci... Hoca seçimimizde de beraber oturduk taşındık. Tek tek transferlerimizi yapmaya başladık. Hepimizin bildiği gibi mali sorunlar, limit sorunları... Manevra alanımız çok yoktu. UEFA'ya karşı sattığın kadar alabilirsin kuralı var... Dönüp bakınca Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını söyleyebilirim. Bu transfer sürecinin lideri Emre'dir. Bu bir ekip işidir. Emre'nin, hocanın, yönetimin istekleri vardı. Süreç içerisinde sessiz sedasız giderken bizimle alakası olmayan oyuncular yazıldı. Sessiz kalmaya çalıştık.

Emre bana taraftarken, yöneticiyken verdiği inanç, güven hissini bu süreçte fazlasıyla verdi. Emre değişik yerlerde futbol oynadı. Olabilir. Oynadığı yerlerde dostluklar kurmuş, bu kişiler Avrupa kulüplerinde çok önemli pozisyonlara gelmiş. Dostlukların bu kadar sene sonra devam ediyor olması, Emre'nin bu kapıları çaldığında fayda sağlayabilmesi beni çok etkiledi.

Şuna hep inanmışımdır. Türk futbolunda futbolun kalbinden gelen insaların yönetimde olmasının ne kadar doğru olduğunu gördük. Bunu federasyon için de söylüyorum. Sportif direktör formülüne ne kadar inandığımı hep söyledim. Bugün geldiğimiz noktada Emre Belözoğlu'nu sportif direktör olarak göreve getirdiğimizi açıklıyoruz. Çok geniş sorumlulukları var. Emre bu süreçte en çok zamanı finans grubuyla geçirdi. Her adımın bir finans faktörü var. Her adımımızı hassasiyetle atmamız gerekiyor. Hukuk ve finans hakimiyeti açısından mükemmel bir iş çıkardı. Doğru planlamayla kalitemizi artırdık, maliyeti düşürdük. Lider karakterli oyuncular getirdik. Emre hep bunu söylerdi. Fenerbahçe'de oynamanın ne demek olduğunu bilen oyuncuları artırmamız lazım dedi. Sonuçta yüksek karakterli, tecrübeli bir modele katkı sağladı. Yorumlara bakınca hem çok iyi bir 1. takım hem de 2. takım olduğunu görüyorum. Lig 1 ay daha kısa, 6 maç daha uzun. Bu dönemde pandemi sıkıntısı da var. İnşallah Samandıra'dan geçmez. Kadro genişliği bu sezon çok önemli. Mükemmele yakın bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. İlk 6 hafta çok şükür iyi geçti. Erol Hoca, kasımdan sonra çok daha iyi futbol oynarız dedi. Sıkıntılı süreçler tabii ki olacak. Beklenmedik puan kayıpları olacak. Genç bir ekibiz, yönetim, sportif direktör, teknik direktör olarak... Aynı hedefe odaklanalım, aynı şarkıyı söyleyelim. Kapılar ardından birbirimizi yediğimiz de olacak. Her şey olacak. Ben tünelin sonunda ışığı görüyorum.

Özetlemek gerekirse Emre buranın bir parçası. Niye imza atılmadı deniyordu. Lafı bile olmadı aramızda. Doğru dürüst bir imza töreni futbolculara da yapamadık, hocaya da yapamadık. Bugüne nasipmiş. Bu sadece bir formalite. Şartları konuşurken de baş başaydık. Ne takdir ederseniz uygundur dedi. Açık çek verdi. Fenerbahçeliliğini tartışmaya hiç gerek yok. Emre gerçek bir mohikan. İnançlı, cefakar, savaşçı, mücadeleci... Futbolculuk kariyerinin daha da iyisini yakalamanı diliyorum. Yolun açık, şansın bol olsun. Kaptan demeye alıştık. Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Ali Koç'un konuşmasının ardından bir video gösterimi yapıldı. Emre Belözoğlu'nun sesinden çocukluğundan bugüne hayatı aktarıldı.

Ayrıntılar birazdan...

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