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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalar yapıyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine bu sezon başında getirilen Erol Bulut, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen imza töreninde açıklamalar yapıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalar yapıyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine bu sezon başında getirilen Erol Bulut, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen imza töreninde açıklamalar yapıyor. Basın toplantısından öne çıkan açıklamalar şöyle:

ALİ KOÇ: GÖNLÜMÜZDE OLAN TEK TÜRK EROL HOCAYDI

Ali Koç: Hocamızı niye seçtik, nasıl seçtik? Başka takımlarda da hocalar değişiyor, başarısız transferler oluyor ama söz konusu Ali Koç olunca daha fazla inceleniyor. Ersun Yanal hocamızla yollar ayrıldığında tenkit edilmiştik, 'Koskoca Fenerbahçe hoca bulamıyor mu?' diye... Yapacağımız tercihin doğru bir tercih olması önemliydi. O 8-9 haftada Emre'yle çok istişare ettik. Futbol aklına güvendiği, sistemini beğendiği hocanın ismini ortaya koymuştu o dönem o isim olmadı. Sonra aynı profilde olan Tahir hoca oldu, sağ olsun elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun verdiği raporlardan ben de beslendim. 5-6 puan daha alabilirdik. O dönemi geçirirken biz de 'Yepyeni bir hocamız olsun, 8 haftayı takımı tanımakla geçirsin. Kimse bu hocadan hesap da sormaz, kendi kurduğu takım değil sonuçta' diye, düşüncemiz buydu.

"İYİ Kİ EROL HOCAYI BEKLEMİŞİZ"

"Pek çok hocayla görüştük. Gönlümüzde olan tek Türk hoca Erol hocaydı. Bazı isimler vardı ki yakından uzaktan alakamız yoktu. Görüştüğümüz topu topu 4 hoca vardı. O arada Erol hoca, Alanyaspor'la başarılı işler yapıyor, Kupa finaline gidiyordu. Pandemiden sonra Sayın Hasan Çavuşoğlu'nu aradım ve müsaade istedim. O da 'Hak veriyorum ama görüşmemenizi tercih ederim. Kupa finaline gidiyoruz' dedi. Biz de anlayışla karşıladık. Enteresan birkaç gelişme oldu. Yurt dışından bir ekip rapor hazırladı. Hocamızın oynattığı futbol, yapay zeka çalışmasıyla açık ara önde çıkıyordu. Bu geri bildirimlerden çok etkilendik ve bekleme kararı aldık. İyi ki de beklemişiz. Hocamızla son 2-3 ayda çok mesaimiz oldu. Hocamla Emre'nin muhabbetlerini görme imkanım oldu. Kulübün özünden gelen iki isimle bir arada çalışıyoruz. Hocamız evet iki takım çalıştırdı ama o takımları bir yere götürdü. İnşallah yıllarca bu camiaya hizmet edecek. "

"ÇOK KOLAY BİR ANLAŞMA SÜRECİ YAŞADIK, İKİ DAKİKADA İŞİ BİTİRDİK"

"Aynı Emre'de olduğu gibi çok kolay bir anlaşma süreci yaşadık, iki dakikada işi bitirdik diyebilirim. Hocamızı başkaları da istiyordu biraz geç kalsak hocam daldaki kuş olabilirdi ama söz konusu Fenerbahçe olunca çok fazla düşünmedi o da. Bizi şimdiden şampiyon yaptılar, o tuzağa düşmeyeceğiz. Bir de şey nakaratı var 'Yönetim yapacağını yaptı, top artık hocada' deniyor. Bu bir ekip çalışması, öyle bir hava yok. Takım olmamız lazım evet ama hepimizin çorbada tuzu olmalı. Başarısızlık varsa yönetimindir, demek ki biz doğru imkanları sağlayamamışızdır"

"Hocam buraya kendi ekibini getirdi. Bunun içinde performans hocası var, kaleci antrenörü var. Çok merak ettiğim konulardan biri bizim ekibimizle hocanın ekibinin nasıl anlaşacağıydı. Benim hayalimdeki sistemde kulübün kurumsal hafızası olmalıydı. En mutlu olduğum konulardan biri mevcut ekiple hocayla gelen ekibin kaynaşmasıydı. Duran top zafiyetimiz vardı, bazı futbolculara hafif geliyordu, şimdi 'Pestilimiz çıkıyor' lafını çok duyuyoruz. Hocamız masaya yumruğunu vurabiliyor, lider ruhlu biri. Biz birbirimizi tamamlayabiliriz. Evet alternatifli bir kadro ama hocadan ricam her oyuncunun oynamaya hazır hissetmesi lazım. Kulübeyle, saha arasında müthiş bir rekabet olmalı. Son iki senede bunu başaramamıştık ama geldiğimiz noktada iyi adımlar attık"

Erol Bulut: Türkiye'nin en büyük camiasına 4 sene futbol oynadıktan sonra teknik direktör olarak hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum.

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