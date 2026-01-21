Habertürk
        9 ilde suç örgütlerine baskın: 89 gözaltı | SON DAKİKA HABER

        9 ilde suç örgütlerine baskın: 89 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 kentte, 9 ayrı suç örgütüne yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarla 89 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...

        Giriş: 21.01.2026 - 08:29 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:02
        9 ilde suç örgütlerine baskın: 89 gözaltı!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 9 ilde 9 ayrı suç örgütüne yönelik son 2 haftada operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar ile 89 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 65’i tutuklandı.

        İHA'daki habere göre 22 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Giresun'da sosyal medya hesapları üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, Tokat'ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Adana ve Diyarbakır'da silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Ankara'da ise tefecilik yaptıkları tespit edildi.

        Ayrıca şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait; 7 adet ev, 5 adet arsa, 508 adet banka, 6 adet kripto cüzdan hesabına ve 50 milyon TL paraya el konuldu.

        Markette kavga: Ortalık savaş alanına döndü

        Markette kavga: Ortalık savaş alanına döndü

