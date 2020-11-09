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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merkel'den Joe Biden ve ABD açıklaması! - HABERLER
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Almanya Başbakanı Merkel'den Joe Biden ve ABD açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. Açıklamasında ABD ve Almanya ilişkilerine değinen Merkel, "ABD bizim en önemli müttefikimizdir ve bu böyle kalacak. Zamanımızın büyük zorluklarının üstesinden gelmek için ABD ve Almanya birlikte durmalı." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merkel'den Joe Biden ve ABD açıklaması! - HABERLER
AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu dönemin büyük zorluklarının üstesinden gelinmesi için ABD ve Almanya’nın birlikte durması gerektiğini söyledi.

Merkel, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı ve ülkenin seçilmiş ilk kadın Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i tebrik etti.

Biden’ın iç ve dış politikada tecrübeli bir isim olduğunu, Avrupa ve Almanya’yı iyi tanıdığını ifade eden Merkel, Biden ile geçmişte iyi görüşmeler yaptığını belirtti.

Merkel, ABD ve Almanya'nın NATO’da müttefik olduğunu ve ortak değerleri paylaştığını aktararak "Zamanımızın büyük zorluklarının üstesinden gelmek için ABD ve Almanya birlikte durmalı." ifadesini kullandı.

Bu bağlamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, küresel ısınma ve terörizme karşı mücadeleyi ve serbest ticarete ilişkin çabaları anımsatan Merkel,
21. yüzyıldaki bu ortaklıkta Almanya ve Avrupa’nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini bildiklerini belirtti.

Merkel, "Amerika bizim en önemli müttefikimizdir ve bu böyle kalacaktır. Ancak bizden haklı olarak kendi güvenliğimiz için daha fazla çaba sarf etmemiz isteniyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki Almanya’nın birleşmesinde ABD'nin rolüne de işarete eden Merkel, "Özellikle Amerikalıların güveni olmasıydı bu mümkün olmazdı. Bunun için her zaman minnettar olacağım." diye konuştu.

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