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Almanya'dan Trump'a mesaj!

Son dakika haberi... ABD'de seçim sonuçları henüz netleşmezken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Maas, "Amerika, tek adam şovundan fazlasıdır" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA! Almanya'dan Trump'a mesaj! - Haberler
HABERTURK.COM

ABD'de başkanlık seçiminin sonuçları ciddi tartışmalara neden olurken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Konuyla ilgili Funke'ye konuşan Maas, "Amerika, tek adam şovundan daha fazlasıdır. Bu dip durumlarda yangına körükle gidenler sorumsuzca davranıyor." ifadelerini kullandı.

"Şimdi bağımsızca tanınan sonuçlar belli olana kadar sakin kalma zamanı" diyen Maas, "Sonuçların kabul etme konusunda herkes önce itidal göstermeli" şeklinde konuştu.

Maas, "İşleyen bir demokrasi için düzgün kaybedenler, parlak kazananlardan daha önemlidir" dedi.

ABD'de Trump ile Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimlerinde posta yoluyla gönderilen oylar tartışmalara neden oldu. Birçok eyalette başa baş giden seçimlerde mevcut başkan Trump, hile yapıldığını sürerek konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyacağını açıkladı.

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