Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.041,21 %0,11
        DOLAR 30,1324 %0,09
        EURO 32,7960 %0,12
        ALTIN 1.962,84 %-0,02
        FAİZ 41,97 %0,62
        GÜMÜŞ GRAM 22,14 %-0,25
        BITCOIN 42.736,00 %-1,61
        GBP/TRY 38,2239 %0,42
        EUR/USD 1,0872 %0,00
        BRENT 76,80 %-1,90
        ÇEYREK ALTIN 3.209,24 %-0,02
        Haberler Ekonomi Altın Son dakika altın fiyatları| 17 Ocak Çarşamba 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacakların dikkatine! Gram altın 1.960 TL'ye düştü!

        Bugün altın alışı ve satışı yapacaklar, altın fiyatlarını araştırıyor. 16 Ocak Salı günü gram altın 1977 TL'ye kadar gerilemişti. Bugün öğleden sonra da düşüş devam etti ve gram altın 1.960 TL seviyesine düştü. İşte, canlı altın tablosu ile 17 Ocak Çarşamba altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 17 Ocak Çarşamba... Dün, altının gram fiyatı yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.55 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 1977 lira seviyesine gerilemişti. Gram altında düşüş bugün de devam ediyor. İşte, 17 Ocak Çarşamba canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...

        2

        17 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.960,35

        1.960,66

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.023,35

        2.023,66

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.136,78

        3.205,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.547,49

        12.784,53

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.253,95

        6.411,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.547,49

        12.784,53

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.532,90

        13.869,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.087,88

        1.465,42

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.863,28

        1.966,75

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Site aidatlarına yapılan yüzde 220 zamma isyan ettiler!
        Site aidatlarına yapılan yüzde 220 zamma isyan ettiler!
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Domuz gribi uyarısı! Vakaların yarısını o oluşturuyor
        Domuz gribi uyarısı! Vakaların yarısını o oluşturuyor
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Anadolu'da ocak gibi ocak! İstanbul yine kara hasret
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        Direksiyonda uyudu, trafiği kilitledi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar