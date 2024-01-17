Altın alacakların dikkatine! Gram altın 1.960 TL'ye düştü!
Bugün altın alışı ve satışı yapacaklar, altın fiyatlarını araştırıyor. 16 Ocak Salı günü gram altın 1977 TL'ye kadar gerilemişti. Bugün öğleden sonra da düşüş devam etti ve gram altın 1.960 TL seviyesine düştü. İşte, canlı altın tablosu ile 17 Ocak Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Ocak Çarşamba... Dün, altının gram fiyatı yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.55 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 1977 lira seviyesine gerilemişti. Gram altında düşüş bugün de devam ediyor. İşte, 17 Ocak Çarşamba canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatları...
17 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.960,35
1.960,66
ALTIN/ONS FİYATI
2.023,35
2.023,66
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.136,78
3.205,80
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.547,49
12.784,53
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.253,95
6.411,61
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.547,49
12.784,53
ATA ALTIN FİYATI
13.532,90
13.869,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.087,88
1.465,42
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.863,28
1.966,75