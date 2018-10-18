Son dakika altın fiyatları: 18 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcılar Perşembe gününün ilk saatlerinde "Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 224,60 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 223 bin, en yüksek ise 224 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,79 azalışla 224 bin 7000 liradan tamamladı. İşte 18 Ekim güncel altın fiyatları