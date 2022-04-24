ALTIN FİYATLARI 26 Nisan Pazar günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. hemen belirtelim ki hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için işlemler haftanın son işlem günü olan 22 Nisan Pazar gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Hafta içerisinde yer yer yükseliş gösteren altın fiyatları haftayı ser düşüşle tamamladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen 22 Nisan çeyrek ve gram altın fyatları...

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