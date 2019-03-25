SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseliyor! 25 Mart canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükseliş eğrisini bozmuyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen haftayı yüzde 2,99 artışla 237,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 230 bin 500 lira, en yüksek 235 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 235 bin 200 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?