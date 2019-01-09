SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düşüşte! 9 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları dalgalı seyrinden sonra düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,27 azalışla 223,00 liradan tamamladı. Altın uzmanları teknik olarak altının gram fiyatı 217-227 lira bandına yerleşmek istediklerini söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 9 Ocak güncel altın fiyatları