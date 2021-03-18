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HaberlerAltınFED KARARI ETKİLEDİ! Son dakika: Altın fiyatları yükselişe geçti - Altın fiyatları son durum
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Altın fiyatları Fed kararıyla yükseldi

Fed'in faizleri 2023 yılına dek artırmayacağına yönelik güçlü iletişimiyle tahvil faizleri ve dolar gerilerken son 1 yılın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları ise yükselişe geçti. 10 günlük hareketli ortalamnın üstüne çıkan altın fiyatlarında 1800 dolarlık direnç izleniyor. Gram altın fiyatı ise 421 TL'ye geldi. Küresel emtia piyasasında da değerli metaller yükseliyor

FED KARARI ETKİLEDİ! Son dakika: Altın fiyatları yükselişe geçti - Altın fiyatları son durum
HABERTURK.COM

Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası dolar ve tahvil faizleri geri çekilirken ABD vadelileri rekor kırdı, gelişen ülke paraları değer kazandı, emtialardaki satış dalgası değerli metaller öncülüğünde yerini alıcılı seyre bıraktı.

Fed, 2023'e dek faiz artırmayacağına dair iletişimini güçlendirirken, enflasyonda yukarı yönlü revizyon geldi ve büyüme beklentileri de yükseltildi.

1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin çıkmasının ardından Powell'ın sıkılaşma konuşmak için doğru zamanda olmadığını ve tahvil alımlarının süreceğini söylemesi faizleri kısmen geri çekti, altın fiyatları ise yükselti.

Ons altın fiyatı 10 günlük hareketli ortalaması olan 1718 dolardan 1755 seviyesine kadar tırmandı. Altın vadelilerinde yüzde 1'e varan artış yaşandı. Öğleden sonra 35 milyar dolar değerinde 20 milyon onsluk işlem yapıldı. Borsalarda altın madenciliği yapan şirket hisselerinde yüzde 2'lik artış görüldü.

Analistler hedef dirençte 50 günlük ortalama olan 1800 dolara dikkat çekiyor ve sonrasına yönelik trendi izliyor. Gram altın fiyatı ise 420 TL'nin üzerinde.

Altının yanı sıra değerli metallerde paladyumda sert yükselerek 2500 doları aştı ve 2020 Mart düzeyine yükseldi. Gümüş fiyatı da 26 doların üzerine çıktı.

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