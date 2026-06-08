Amasya'da lunaparktaki ölümlü kazada 2 kişi tutuklandı
Amasya'da bir lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı, "ranger" isimli eğlence aracının kabininin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kırıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada lunapark mühürlenirken, işletme sahibi ile işletme müdürü tutuklandı
Amasya'da lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı'nın (20) ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şirket sahibi F.C. ile müdür H.N.E., tutuklandı.
ARACIN KABİNİ ÇARPTI
DHA'daki habere göre olay; cumartesi günü Amasya'daki bir lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalıştığı belirtilen Burak Kırıkçı, iddiaya göre çalışır vaziyetteki "ranger" isimli eğlence aracının yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi.
Bu sırada eğlence aracının kabini Kırıkçı'ya çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralanan Kırıkçı, ambulansla kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
LUNAPARK MÜHÜRLENDİ
Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.C. ve H.N.E., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.