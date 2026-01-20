Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Amasya haberleri: Damada takı yerine çubuk kraker taktılar | Son dakika haberleri

        Damada takı yerine çubuk kraker taktılar

        Amasya'da bir düğünde damada takı yerine çubuk kraker takıldı. Çubuk kraker tutkusuyla bilinen damat, boynuna asılan kutu dolusu krakerle şaşkınlık yaşarken, düğüne katılanlar kahkahalara boğuldu

        Giriş: 20.01.2026 - 17:47 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:47
        Damada takı yerine çubuk kraker taktılar
        Amasya’da bir düğünde damada takı yerine çubuk kraker taktılar. Çubuk kraker tutkusuyla tanınan damat, takı beklerken boynuna asılan bir kutu dolusu kraker paketleriyle karşılaştı.

        İHA'daki habere göre; Amasya'da Emre ve Zeynep Aslan çiftinin düğününde damada arkadaşları şaka amaçlı bir kutu çubuk kraker hediye etti. Damat boynuna asılan hediyeleri şaşkınlıkla karşılaşırken, konuklar kahkahalara boğuldu.

        "ÇUBUK KRAKERİ ÇOK SEVİYORUM"

        Çubuk kraker tutkusunu anlatan Emre Aslan, "Arkadaşlarım çubuk krakeri çok sevdiğimi biliyordu. ‘Düğününde sana çubuk kraker takacağız’ derlerdi. Gerçek oldu. Dediklerini yaptılar" dedi.

        "BÖYLE BİR HEDİYE GÖRMEDİM"

        Konuklardan Emrah Çelebi de, "Daha önce çok düğüne katıldım. Ancak böyle bir hediye görmedim. İlginç bir şaka oldu. Genç çifte mutluluklar diliyorum" diye konuştu. Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.

