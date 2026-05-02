Iğdır FK - Amedspor: 3-3 (MAÇ SONUCU) - Amedspor Süper Lig'de!
Amedspor, 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalmasına rağmen en yakın rakibi Esenler Erokspor'un puan kaybetmesi sonucu Süper Lig'e yükseldi. Diyarbakır ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:07
TFF 1. Lig'de Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler oldu.
Diyarbakır ekibi, 38. ve son hafta maçında konuk olduğu Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak adını Süper Lig'e yazdırmayı başardı.
Puanını 74'e yükselten Amedspor, en yakın rakibi Esenler Erokspor'un ikili averaja geride bırakıp ligi ikinci sırada tamamlayarak mutlu sona ulaştı.
Amedspor gelecek sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
