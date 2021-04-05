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96 eski vekilden bildiri

104 emekli amiralin bildirisinin ardından 96 eski milletvekili de Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmasına yönelik bildiri yayınladı. Bildiride "Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını doğru bulmuyoruz" denildi

Son dakika: Amirallerin bildirisinin ardından 96 eski vekilden de bildiri - Haber
96 eski vekilden bildiri
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104 emekli amiralin bildirisinin ardından 96 eski milletvekili de Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmasına yönelik bildiri yayınladı. "Eski parlamenterler olarak diyoruz ki; Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!" başlıklı bildiri şöyle:

ALTINA İMZA KOYUYORUZ: 126 eski büyükelçi ve 103 emekli Amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi’yle ilgili açıklamalarını desteklediğimizi ve altına imza koyduğumuzu, kamuoyuna ilan ediyoruz.

TARTIŞMAYA AÇILMASI YANLIŞ: Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta, bu açıklamamızı zorunlu kılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını doğru bulmuyoruz.

HUKUK DEVLETİ OLDUĞUMUZU HATIRLATIYORUZ: Ülkemizin bugününü ve geleceğiyle ilgili can alıcı konularda, kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez. Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanarak, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma ve soruşturma gibi girişimler yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz.

DARBECİLİK SUÇLAMALARINI ESEFLE KARŞILIYORUZ: Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerini ve temel felsefesini vicdansız darbelerle yıkmaya çalışanların, konuşma ve düşüncelerini açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişileri darbecilikle suçlamalarını da esefle karşılıyoruz.

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