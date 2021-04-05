96 eski vekilden bildiri

104 emekli amiralin bildirisinin ardından 96 eski milletvekili de Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmasına yönelik bildiri yayınladı. "Eski parlamenterler olarak diyoruz ki; Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!" başlıklı bildiri şöyle:
ALTINA İMZA KOYUYORUZ: 126 eski büyükelçi ve 103 emekli Amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi’yle ilgili açıklamalarını desteklediğimizi ve altına imza koyduğumuzu, kamuoyuna ilan ediyoruz.
TARTIŞMAYA AÇILMASI YANLIŞ: Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta, bu açıklamamızı zorunlu kılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul’da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını doğru bulmuyoruz.
HUKUK DEVLETİ OLDUĞUMUZU HATIRLATIYORUZ: Ülkemizin bugününü ve geleceğiyle ilgili can alıcı konularda, kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez. Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanarak, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma ve soruşturma gibi girişimler yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz.
DARBECİLİK SUÇLAMALARINI ESEFLE KARŞILIYORUZ: Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerini ve temel felsefesini vicdansız darbelerle yıkmaya çalışanların, konuşma ve düşüncelerini açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişileri darbecilikle suçlamalarını da esefle karşılıyoruz.
A.İhsan Köktürk / Zonguldak
A.Kemal Kumkumoğlu / İstanbul
Ali Rıza Öztürk /Mersin
Abdülrezzak Erten / İzmir
Ahmet Güryüz Ketenci /İstanbul
Ahmet Küçük / Çanakkale
Ahmet Toptaş/ Afyon
Alaaddin Yüksel / İzmir
Ali Ahmet Ertürk / Edirne
Ali Aslan / Muğla
Ali Haydar Erdoğan / İstanbul
Ali Oksal / Mersin
Ali Özcan / İstanbul
Ali Özgündüz/ İstanbul
Ali Rıza Bodur / İzmir
Ali Rıza Ertemur / Denizli
Altan Tuna / Çanakkale
Atilla Kart /Konya
Ahmet Tan / İstanbul
Barış Can / Sinop
Bekir Yurdagül / Kocaeli
Binnaz Toprak / İstanbul
Bülent Baratalı / İzmir
Cevdet Selvi/ Eskişehir/Kocaeli
Cumhur Yaka / Muğla
Çetin Soysal/ İstanbul
Dilek Akagün/ Uşak
Durdu Özpolat / Kahramanmaraş
Enis Tütüncü/ Tekirdağ
Erdal Aksünger / İzmir
Erdal Karademir / İzmir
Ergün Aydoğan / Balıkesir
Esfender Korkmaz / İstanbul
Fahrettin Üstün / Muğla
Feramuz Şahin / Tokat
Fikri Sağlar / Mersin
Gökhan Durgun / Hatay
Güldal Mumcu / İzmir
Güldal Okuducu / İstanbul
Hakkı Ülkü / İzmir
Halil Ünlütepe / Afyon
Hasan Ören / Manisa
Haşim Oral / Denizli
Hulusi Güven/ Adana
Hüsnü Bozkurt / Konya
Hasan Gemici / >Zonguldak
İbrahİm Özdiş /Adana
İsmail Değerli / Ankara
İsmail Özay / Çanakkale
İzzet Çetin / Kocaeli/Ankara
Kemal Anadol / İzmir
Kemal Ekinci/ Bursa
Mehmet Boztaş / Aydın
Mehmet Hilal Kaplan / Kocaeli
Mehmet Kesimoğlu/ Kırklareli
Metin Arifağaoğlu/ Artvin
Mustafa Kul / Erzincan
Mustafa Özyürek / İstanbul
Nadir Saraç / Zonguldak
Namık Havutça / Balıkesir
Necati Yılmaz / Ankara
Necla Arat / İstanbul
Nevin Gaye Erbatur/ Adana
Nur Serter / İstanbul
Oğuz Oyan / İzmir
Orhan Düzgün / Tokat
Orhan Eraslen / Niğde
Orhan Sür / Balıkesir
Orhan Ziya Diren / Tokat
Osman Korutürk / İstanbul
Ömer Çiftçi / Ankara
Rasim Çakır/ Edirne
Sacit Yıldız / İstanbul
Salih Gün / Kocaeli
Sedat Uzunbay / İzmir
Selahattin Karaahmetoğlu / Giresun
Selçuk Ayhan/ İzmir
Selehattin Öcal / Ankara
Sena Kaleli / Bursa
Süleyman Çelebi / İstanbul
Süleyman Genç / İzmir
Şahin Mengü/ Manisa
Şevket Arz / Trabzon
Şevki Kulkuloğlu / Kayseri
Şinasi Öktem/ İstanbul
Şükrü Babacan / Kırklareli
Şükrü Sina Gürel / İstanbul
Tolga Çandar/ Muğla
Tuncay Ercenk / Antalya
Turgay Develi / Adana
Turgut Dibek/ Kırklareli
Türkan Miçoğulları/ İzmir
Uluç Gürkan/ Ankara
Vedat Yücesan / Eskişehir
Vezir Akdemir / İzmir
Yaşar Ağyüz/ Gaziantep
Yılmaz Kaya/ İzmir
Yüksel Çorbacıoğlu/ Artvin
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