        Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Pablo Laso - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes’in yeni başantrenörü Pablo Laso

        Anadolu Efes başantrenörlük görevine 2027 sezonu sonuna kadar, Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Pablo Laso'yu getirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.12.2025 - 14:22 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:23
        Anadolu Efes'te Pablo Laso dönemi
        Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenörlük kariyeri boyunca iki Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık." denildi.

        Kariyeri başarılarla dolu 58 yaşındaki başantrenör, son olarak geçen sezon ülkesinin Baskonia takımında görev yaptı.

        2023-2024 sezonunda Almanya ekibi Bayern Münih'i çalıştıran Laso, 2011-2022 yıllarında da Real Madrid'in başantrenörlüğünü üstlendi.

        İspanya temsilcisi, Pablo Laso yönetiminde 2 Avrupa Ligi ve 6 lig şampiyonluğu yaşadı.

