Anadolu Efes’in yeni başantrenörü Pablo Laso

Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenörlük kariyeri boyunca iki Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık." denildi.

Kariyeri başarılarla dolu 58 yaşındaki başantrenör, son olarak geçen sezon ülkesinin Baskonia takımında görev yaptı.

2023-2024 sezonunda Almanya ekibi Bayern Münih'i çalıştıran Laso, 2011-2022 yıllarında da Real Madrid'in başantrenörlüğünü üstlendi.

İspanya temsilcisi, Pablo Laso yönetiminde 2 Avrupa Ligi ve 6 lig şampiyonluğu yaşadı.