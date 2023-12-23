Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Ankara'da buz tutan yolda araçlar devrildi: 3 yaralı

        Ankara'da buz tutan yolda araçlar devrildi: 3 yaralı

        Ankara'nın Akyurt ilçesinde buzlanan yolda 6 araç devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buzda 6 araç devrildi! 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Akyurt ilçesinde buzlanma nedeniyle 6 aracın devrilip, yoldan çıkmasıyla 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı yolu Tekebeli Geçidi'nde meydana geldi. Yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle Çankırı yönüne giden 1 kamyon, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç devrildi; 1 kamyonet, 1 kamyon ve 1 otomobil de yoldan çıktı. Kazalarda toplam 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince yakın hastanelere kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yolda tuzlama yaptı.

        Jandarma ekipleri de lastikleri yola elverişli olmayan araçların geçişine bir süre müsaade etmedi. Kaza yapan araçlar çekici ve vinçlerle kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara haber
        #hava durumu
        #son dakika haberi
        #trafik kazası
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        Marmara'da fırtına Karadeniz'de sağanak ve kar
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu