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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara'da toplu taşımaya zam - İş-Yaşam Haberleri

        Ankara'da toplu taşımaya zam

        Ankara'da toplu taşımaya zam yapıldı. 16 Şubat Pazar gününden itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:48
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        Ankara'da toplu taşımaya zam
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma ücretlerine zam gündemiyle toplandı.

        UKOME toplantısında alınan kararla birlikte tam bilet ücreti 21 TL’den 26 TL’ye yükselirken, indirimli ya da öğrenci bileti de 13 TL oldu.

        UKOME'de alınan kararda Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükseltildiği açıklandı. "Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

        Açıklamada şu bilgiler verildi:

        “ASGARİ ÜCRET DESTEK PAKETİ” UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

        "Asgari ücretle geçinen ve belediyemizden destek alan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatılmıştır. “Asgari Ücret Destek Paketi” kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca, sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir.

        'AYLIK SINIRSIZ ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ 350 TL'

        Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkânı sunulmaya devam edilecektir.

        Özel Halk Otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir.

        EGO’dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır. "

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