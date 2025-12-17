Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        Ankara merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 09:37 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:37
        FETÖ'ye 'mahrem' operasyon: 19 gözaltı kararı
        Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’nin Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, EPK, SPK gibi kurumları hedef alan kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

        19 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        İlgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin çalışmaları sonucunda 6'sı aktif görevde, 13'ü ihraç edilmiş olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        6 FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

        Ayrıca; FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 7 firari hükümlüye yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        #ankara
        #sondakika
        #Son dakika haberler
