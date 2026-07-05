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        Haberler Gündem Ankara Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi kapsamında yapacağı prova ve gösteri uçuşları öncesi 'ses' uyarısı

        Ankara Valiliği'nden NATO Zirvesi kapsamında yapacağı prova ve gösteri uçuşları öncesi 'ses' uyarısı

        Ankara Valiliği, NATO Zirvesi kapsamında Türk Yıldızları'nın 5-6 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştireceği prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek uçak sesi için vatandaşlara uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 10:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara Valiliği'nden 'ses' uyarısı

        Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın bugün ve yarın NATO Zirvesi kapsamında yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle 'ses' uyarısında bulundu.

        DHA'daki habere göre; Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu; 5 Temmuz 2026 Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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